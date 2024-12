Die genauen Umstände untersucht nun die Polizei. Foto: AFP

Plötzlich war er weg. Seit August 2023 wurde ein Schweizer (†67) vermisst. Bis dahin hatte sich der Senior in einer lokalen Kirche auf Madagaskar engagiert. Freunde und Kollegen gingen davon aus, dass der Mann zurück in seine Heimat gereist war, wie die Polizei diese Woche mitteilt. Doch jetzt herrscht Klarheit, was mit dem Schweizer passiert ist. Er ist tot. Seine Leiche wurde in seinem Haus im Dorf gefunden.

Einige Bekannte waren misstrauisch geworden und hatten vor Sorge die Polizei gerufen. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Zuhause des Schweizers. Im Bett entdeckten sie die Überreste des Toten. Nur noch das Skelett war übrig, wie lokale Medien berichten. Die genauen Umstände werden nun ermittelt. Besonders die Todesursache soll nun geklärt werden.