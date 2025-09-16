Ein Bluttat erschüttert Wien. Ein Mann tötete seine Frau und verletzte seine Tochter schwer, bevor er nach einer Konfrontation mit der Polizei sich selbst richtete. Zwei weitere Personen wurden mit Schussverletzungen ins Spital gebracht.

Die Polizei ist vor Ort. (Symbolbild) Foto: imago images/photonews.at

Darum gehts Mann erschiesst Frau in Wien, verletzt Tochter schwer, tötet sich selbst

Schüsse fielen in einer Wohnung und auf der Strasse

Zwei Todesfälle bestätigt, zwei weitere Personen mit Schussverletzungen ins Spital eingeliefert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagabend läuft in Wien ein grosser Polizeieinsatz. Wie «OE24» und ORF übereinstimmend berichteten, soll ein Mann serbischer Herkunft seine Frau erschossen und seine Tochter schwer verletzt haben. Der Täter soll nach einem Schusswechsel mit der Polizei mit einem Kopfschuss in einem geparkten Auto gefunden worden sein. Die Polizei bestätigte dem Nachrichtenportal neben den zwei Todesfällen auch, dass Schüsse in einer Wohnung und auf der Strasse fielen.

Der Täter soll versucht haben, zu flüchten und sich nach dem Schusswechsel mit der Polizei selbst gerichtet haben. Ein junger Mann und eine junge Frau wurden im Zusammenhang mit der Tat mit Schussverletzungen ins Spital eingeliefert, sagte Christoph Mierau, Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds, der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Mutmasslich handelte es sich bei den Verletzten um die Tochter des Mannes und deren Freund. Wie die «Kronen Zeitung» berichtet, ist es der zehnte Frauenmord in diesem Jahr in unserem Nachbarland.