Tragisches Minenunglück in Nordspanien: Vier Tote bei Explosion in Asturien. Drei Verletzte und ein eingeschlossener Arbeiter. Behörden untersuchen den Vorfall in der Graphitmine bei Degaña.

In Nordspanien kam es zu einem Unglück in einer Mine.

Darum gehts Vier Arbeiter bei Minenexplosion in Spanien getötet, weitere verletzt

Unglück ereignete sich in Asturien, Ursache noch unbekannt

Drei Verletzte, ein Eingeschlossener, möglicherweise explodierte eine Maschine Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei einer Explosion in einer Mine im Norden Spaniens sind Medienberichten zufolge vier Arbeiter ums Leben gekommen.

Drei weitere Menschen seien bei dem Unglück in der autonomen Gemeinschaft Asturien verletzt und einer eingeschlossen worden, berichteten die Regionalzeitung «La Nueva España» und der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf den Rettungsdienst.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Vertretung der Zentralregierung in Asturien bestätigte auf X die Zahl der Opfer. Die Ursache des Unglücks in der Mine in bei Degaña in Asturias war zunächst unbekannt. Die Arbeiter hätten sich in der Mine befunden, um den Abbau von Graphit zu prüfen, schrieb die Zeitung weiter. Möglicherweise sei eine Maschine explodiert.