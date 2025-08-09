Schweres Unglück in München: Ein Gasaustritt bei einer Gartenbeiz führte am Samstag zu einem Todesfall. Ein 41-jähriger Mann verlor sein Leben.

Zum Vorfall soll es bei der Gaststätte Fasanerie-See gekommen sein. Foto: Screenshot Google Maps

Darum gehts Schwerer Unfall in Münchner Kleingartenanlage, ein Schwerverletzter, ein Todesopfer

Gasaustritt als mögliche Ursache, Ermittlungen laufen

Vorfall ereignete sich in einstöckiger Gaststätte mit Biergarten

Bei einem schweren Unfall in einem Schrebergarten im Norden von München sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann (†41) starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung, ein 50-Jähriger wurde zudem schwer verletzt. Weiter gab es vier Leichtverletzte, wie die bayrische Polizei mitteilte.

Laut ersten Informationen soll der Grund für die Verletzungen ein Gasaustritt bei einer privaten Gartenhütte neben der Gaststätte Fasaneriesee im Norden der Stadt handeln.

Zum Ausmass des Vorfalls konnte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen zur Ursache liefen. An der von der Polizei genannten Adresse befindet sich eine einstöckige Gaststätte mit Biergarten.

