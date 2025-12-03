DE
Tragödie in Frankreich
Autofahrt endet im Pool - drei Menschen ertrinken

Tragischer Unfall in Südfrankreich: Drei junge Menschen wurden tot in Auto im Pool gefunden. Die Polizei entdeckte zudem Lachgasflaschen im Fahrzeug. Nun wird der Unfallhergang ermittelt.
Nach dem Unfall landete das Auto im Pool.
  • Drei Tote in Auto in Pool gefunden, Lachgasflaschen im Fahrzeug
  • Auto rutschte auf regennasser Strasse und durchbrach eine Mauer
  • Opfer waren 14, 15 und 19 Jahre alt
Mattia Jutzeler und Keystone-SDA

In Südfrankreich sind zwei Jugendliche und ein junger Mann tot in einem Auto in einem Pool gefunden worden. Im Wagen hätten sich Lachgasflaschen befunden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Wie genau es zu dem Unfall kam, wer am Steuer sass und ob das Lachgas konsumiert worden ist, sei unklar. 

Unfall wegen nasser Strasse

Das Auto sei in den frühen Morgenstunden im südfranzösischen Alès entdeckt worden. Dem Sender BMFTV zufolge rutschte das Auto auf der regennassen Strasse, durchbrach eine kleine Mauer und landete überschlagen in dem Pool. Die Toten sollen demnach 14, 15 und 19 Jahre alt sein.

