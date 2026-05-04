Ein Unglück erschüttert den deutschen Landkreis Rosenheim. In Schechen überfuhr ein Vater seine Tochter. Was bisher zur Tragödie bekannt ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vater überfährt Tochter in Deutschland, tödlicher Unfall ereignete sich am Sonntag

Mädchen im Vorschulalter hinter Auto übersehen, tödliche Verletzungen erlitten

Ermittlungen laufen, Vater wird psychologisch betreut, steht unter Schock

Marian Nadler Redaktor News

Schlimmer Unfall in Bayern! Wie «Bild» unter Berufung auf die Polizei berichtet, ist das Todesopfer im Vorschulalter. Der Vater des Mädchens wollte am Sonntag rückwärts aus der Auffahrt vor seinem Haus fahren, als es in Schechen im Landkreis Rosenheim zum Unglück kam.

Er erwischte seine Tochter mit seinem Fahrzeug. Sie hatte sich hinter dem Auto aufgehalten, wurde wohl übersehen. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Spital in der Nähe gebracht. Dort konnten die Ärzte allerdings nur ihren Tod feststellen.

Gutachten soll wichtige Frage klären

Die Ermittlungen laufen. Unter anderem soll geklärt werden, ob sich das Kind vor dem Unfall bereits hinter dem Wagen befand oder ob es dort hinlief, als sich der Vater in den Wagen setzte. Ein Gutachten dazu wurde in Auftrag gegeben, berichtet «Focus». Der Vater wird psychologisch betreut. Er steht laut «Bild» unter Schock.

Bislang steht noch nicht fest, ob gegen den Vater ermittelt wird. Das genaue Alter des Mädchens wurde nicht bekannt gegeben.