In Magdeburg bedrohte ein bewaffneter Mann die Polizei. Foto: imago

Die Polizei hat in Sachsen-Anhalt einen mit einem Messer bewaffneten Mann (26) erschossen. Der Afghane soll am Freitag zunächst einen gleichaltrigen Deutschen in einem Mehrfamilienhaus in Schönebeck bedroht haben, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Als die Polizei eintraf, richtete er sein Messer gegen die Beamten. Spezialeinheiten des Landeskriminalamts wurden alarmiert und schossen schliesslich auf den Mann.

Laut der «Magdeburger Volksstimme» sollen die Beamten drei Warnschüsse abgegeben haben, auf die der Verdächtige aber nicht reagierte. Kurz darauf starb er in einem Krankenhaus. Die Hintergründe der anfänglichen Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.