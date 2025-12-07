Am Sonntag verlor ein Töfffahrer auf der Autobahn A1 zwischen La Sarraz und dem Rastplatz Bavois im Kanton Waadt die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Dort wurde er von mindestens einem Auto überfahren. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist ein schrecklicher Unfall: Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A1 zwischen La Sarraz VD und dem Rastplatz Bavois VD, ein Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen der vor Ort eingesetzten Gendarmen verlor ein 24-jähriger Töfffahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wurde abgeworfen und stürzte auf die Fahrbahn, wo er von mindestens einem Fahrzeug erfasst wurde. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der Mann – ein Franzose mit Wohnsitz im Kanton Neuenburg – noch am Unfallort.

Polizei sucht Zeugen

Im Rahmen der von der diensthabenden Staatsanwältin eröffneten und der Verkehrseinheit der Gendarmerie übertragenen Untersuchung sucht die Kantonspolizei Waadt Zeugen. Gesucht werden mögliche Fahrzeuglenker, die den Töfffahrer erfasst haben könnten, sowie alle Personen, die über Hinweise verfügen, welche die Ermittlungen voranbringen könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 021 343 15 10 zu melden oder den nächstgelegenen Polizeiposten zu kontaktieren.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten, der technischen Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn blieb die Autobahn bis 11:30 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen vier Patrouillen der Gendarmerie, darunter Spezialisten der Verkehrseinheit, ein Notarzt des SMUR, ein CSU-NVB-Rettungswagen, ein REGA-Helikopter, Mitarbeitende der DGMR (SIERA) sowie ein Bestattungsdienst.