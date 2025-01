1/5 Der Brand brach in der Nacht aus. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Brand in türkischem Skiort Kartalkaya: 66 Tote, 51 Verletzte

Feuer brach auf der Restaurantetage aus, Ursache noch unklar

Bei einem Brand in einem Hotel im türkischen Skiort Kartalkaya hiess es zunächst, dass zehn Menschen ums Leben gekommen und 32 weitere verletzt wurden. Das Feuer sei um 3.27 Uhr am Dienstag gemeldet worden, erklärte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya (56) im Onlinedienst X. Kartalkaya liegt in einem beliebten Skigebiet in der Provinz Bolu in Anatolien. Später korrigierte er die Zahl der Toten auf 66, verletzt wurden 51 Menschen.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Zahlreiche Feuerwehrleute sind nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vor Ort. Laut Yerlikaya sind 267 Kräfte und 85 Fahrzeuge im Einsatz, darunter auch Autos und Mitarbeiter von Rettungsdiensten.

Untersuchungen wurden eingeleitet

Innenminister Ali Yerlikaya, Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy (57) und Gesundheitsminister Kemal Memişoğlu (59) haben sich auf den Weg in die Region gemacht.

Aufgrund der Lage des Hotels gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, wie Innenminister Yerlikaya in einem Statement erklärte. «Da es sich bei der Rückseite des Hotels um einen Hang handelt, erfolgte der Eingriff von vorne und von der Seite», so Yerlikaya. Untersuchungen seien bereits eingeleitet. Festnahmen habe es bislang keine gegeben. Yerlikaya versprach: «Wer auch immer dies verursacht hat, sei es ein Fehler oder eine Fahrlässigkeit, wird sowohl gerichtlich als auch verwaltungsrechtlich geahndet.»

Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen

Der Gouverneur von Bolu, Abdülaziz Aydın, teilte Anadolu mit, dass das Feuer nach ersten Erkenntnissen auf der Restaurantetage des Hotels ausgebrochen sei. Bilder zeigen, wie das Dach und die oberen Stockwerke brannten.

Eine Reporterin des Senders CNN Türk sagte, starker Wind erschwere die Löscharbeiten. Auch am Morgen kämpften die Einsatzkräfte weiter gegen die Flammen.

Skigebiet ist bei Einheimischen sehr beliebt

Der Sender NTV berichtete, die Fassade des Hotels bestehe aus Holz – deshalb habe sich das Feuer besonders schnell ausbreiten können. Auf Videos war zu sehen, wie Menschen in der Nacht versuchten, sich mit aneinander geknüpften Bettlaken selbst aus den Fenstern zu retten.

Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung «Hürriyet», er habe beobachtet, wie Menschen aus dem Fenster gesprungen seien. Durch die starke Rauchentwicklung habe man die Treppen zum Notausgang kaum finden können. Nach dem Bericht der Zeitung war das Hotel voll belegt – 234 Menschen hätten dort übernachtet.

In der Türkei sind zurzeit Schulferien. Das Skigebiet Kartalkaya in der Provinz Bolu ist bei Einheimischen beliebt.