Tragische Wende in den Niederlanden: Nach tagelanger Suche wurden mehrere Leichen in einem Auto entdeckt. Es wird befürchtet, dass es sich um die vermissten Kinder Emma (8) und Jeffrey (10) sowie ihren Vater handelt, der einen Abschiedsbrief hinterliess.

Tragödie in den Niederlanden

1/5 Seit Samstag vermisst und wohl tot: der 10-jährige Jeffrey (l.) und seine 8-jährige Schwester Emma. Foto: X

Darum gehts Zwei Kinder in den Niederlanden vermisst, Auto mit Leichen gefunden

Vater hinterliess Abschiedsbrief, Polizei vermutet Familientragödie

Grossangelegte Suche mit Hundestaffeln, Booten, Helikopter und Spezialteams Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Familientragödie in den Niederlanden: Seit Samstag wurden die beiden Kinder Emma (8) und Jeffrey (10) vermisst. Ihr Vater hatte sie aus dem Ort Beerta mitgenommen, dann brachen alle Kontakte ab.

Am späten Dienstag entdeckte die Polizei um 20.30 Uhr in einem Kanal in Winschoten im Nordosten des Landes ein Auto «mit mehreren Leichen». Wie viele, sei noch nicht klar. Bei dem Fahrzeug handelte es sich niederländischen Medienberichten zufolge um ein ähnliches Modell wie das Auto des Vaters, einen Toyota Avensis.

Zuvor hatte die Polizei noch berichtet, es gebe Hinweise darauf, dass der Vater sich und den Kindern das Leben nehmen wolle. Der 67 Jahre alte Mann hinterliess einen Abschiedsbrief, in dem er die Tat andeutete.

Sorge um Hinterbliebene

Das Autowrack werde noch in der Nacht aus dem Wasser geborgen und an einem anderen Ort untersucht, erklärte ein Polizeisprecher. Man müsse damit rechnen, dass es sich bei den Leichen «um Jeffrey und Emma handeln kann».

«Die Leichen werden geborgen», so der Sprecher. «Wir werden mit Sicherheit feststellen müssen, um wen es sich handelt. Dann werden wir zunächst alle Updates, die wir haben, mit der Familie teilen. Sie sind im Moment wirklich die Wichtigsten. Sie machen eine schrecklich schwierige Zeit durch.»

Fieberhafte Suche

Das Drama ereignete sich in der nordöstlichen Provinz Groningen nahe der deutschen Grenze. Das Auto des Vaters war am Samstag zuletzt gesehen worden. Seit Sonntag wurde fieberhaft mit grossem Aufgebot nach den Kindern gesucht, darunter mit Hundestaffeln, Booten, einem Helikopter und speziellen Suchteams.

Die Eltern der Kinder lebten seit langer Zeit getrennt. Emma und Jeffrey hätten das Wochenende bei ihrem Vater verbringen sollen.

Der Halbbruder der Kinder gab noch am Dienstag ein emotionales Statement zu den Vermissten ab.