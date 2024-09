Tragödie in Argenbühl (D)

Kurz zusammengefasst Zweijähriger stirbt bei Traktor-Unfall auf Bauernhof

Kleinkind wurde vor einem Stall von Anhänger erfasst

Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag bei Argenbühl (D) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

AFP Agence France Presse

Ein Zweijähriger ist bei einem tödlichen Unfall auf einem Bauernhof im deutschen Bundesland Baden-Württemberg von einem Traktor überrollt worden. Das Kleinkind starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei Ravensburg am Mittwoch mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf einem Hof bei Argenbühl. Ein Familienangehöriger hatte das Kind beim Rangieren des Fahrzeugs nicht bemerkt.

Es wurde vor einem Stall von dem Anhänger erfasst. Die Verkehrspolizei nahm die Ermittlungen auf. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen.