Giulia Manfrini (†36) liebte es, mit ihrem Brett über die Wellen zu reiten. Die 36-jährige Surferin und Influencerin reiste für ihre Leidenschaft um die Welt und gewährte ihren 25'000 Followern auf Instagram Einblicke in ihren Alltag. Nun kam die Italienerin aus dem Raum Turin auf tragische Weise ums Leben.

Ein Schwertfisch attackierte die 36-Jährige, während sie am Freitag vor der indonesischen Insel Masokut am Surfen war. Das Tier sei plötzlich aus dem Wasser «gesprungen» und habe Manfrini angegriffen, wie italienische Medien unter Berufung auf lokale Quellen berichten. Der Fisch, der seinen Namen durch sein spitziges Schwert erhält, habe die Italienerin direkt an der Brust getroffen. Dabei erlitt Manfrini eine mehrere Zentimeter tiefe Stichwunde, die stark blutete.

Für die Sportlerin kam jede Hilfe zu spät, heisst es vom lokalen Rettungsdienst. Trotz sofortiger Hilfe von zwei anderen Surfern konnte die Italienerin nicht gerettet werden. Sie erlag ihren Verletzungen wenig später im Spital.

Grosse Trauer um Influencerin

Die Trauer um Giulia Manfrini ist gross. In ihrer Heimatstadt Venaria Reale im Piemont sprach Bürgermeister Fabio Giulivi den Angehörigen Manfrinis sein «tiefes Mitgefühl» aus und bezeichnete den Vorfall als «tragischen Verlust».

Und auch in den sozialen Netzwerken trauern die User unter dem letzten Beitrag der Influencerin. «Liebe, starke, unglaubliche Giulia, sowas hätte nicht passieren dürfen! Wir werden dich immer in unseren Herzen tragen! Surfe weiter in der Weite des Himmels», schreibt eine Nutzerin. Weiter finden sich unter dem Post zahlreiche Beileidsbekundungen an die Familie der 36-Jährigen. «Mein Beileid an ihre Familie. Giulia starb bei dem, was sie am liebsten tat.» Dem Kommentar fügte der Nutzer eine Friedenstaube und mehrere gebrochene Herzen bei.

Schwertfische sind durchaus dafür bekannt, dass sie von ihrer Waffe Gebrauch machen. Es gibt Berichte von angegriffenen Walen, Meeresschildkröten und Booten. Zu einem Zwischenfall, der für einen Menschen tödlich endete, kam es im Jahr 2015 auf Hawaii. Damals rammte ein Schwertfisch einem Taucher sein Schwert in die Brust.