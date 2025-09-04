In Berlin-Wedding kam es zu einem Unfall, bei dem ein BMW in eine Kindergruppe fuhr. Drei Kinder wurden leicht verletzt, eine Betreuerin schwer. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Unfall ereignete sich beim Abbiegen an der Seestrasse

Drei Kinder und eine Betreuerin verletzt, Fahrer blieb unverletzt

Daniel Macher Redaktor News

Im Berliner Stadtteil Wedding ist es am Donnerstagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei sowie übereinstimmenden Medienberichten fuhr kurz nach 13 Uhr ein BMW in eine Personengruppe an der Seestrasse.

Laut «Bild» ereignete sich der Unfall an der Ecke Dohnagestell, als der Wagen beim Abbiegen in eine Kindergruppe von sieben- bis achtjährigen Schülerinnen und Schülern geriet. Von insgesamt 15 Kindern wurden drei leicht verletzt und ins nahegelegene Virchow-Klinikum gebracht. Eine Betreuerin erlitt schwere Verletzungen und kam ebenfalls ins Spital.

Polizei befragt Unfallfahrer

Der Fahrer des BMW blieb unverletzt; Fotos zeigen den Mann, wie er am Boden sitzt, während er von der Polizei befragt wird. Am Wagen ist ein beschädigter Frontscheinwerfer zu erkennen.

Nach Informationen des «Tagesspiegel» und der «Berliner Zeitung» passierte der Unfall in der Seestrasse Ecke Nordufer. Die Polizei geht nach aktuellem Stand von einem Unfallgeschehen aus, bestätigte aber, dass auch Kinder unter den Betroffenen sind.

