Spaniens legendäre Weihnachtslotterie «El Gordo» schüttet 2025 eine Rekordsumme aus. Über 2,5 Milliarden Franken wurden am Montag verteilt. Auf den Strassen brachen Menschen in Tränen aus.

Darum gehts Spaniens Weihnachtslotterie schüttet Rekordsumme von 2,77 Milliarden Euro am 22.12.2025 aus

Hauptgewinn geht an von Waldbränden betroffene Ortschaften in der Region León

Statistisch gab jeder Spanier 2025 für die Weihnachtslotterie 76,08 Euro aus

Janine Enderli Redaktorin News

Überall in Spanien knallten Sektkorken, unzählige Menschen tanzten, schrien und heulten auch vor laufenden TV-Kameras ungehemmt vor Freude. Wildfremde fielen sich in die Arme.

Zwei Tage vor Heiligabend bescherte die weltberühmte Weihnachtslotterie dem Land einen noch nie dagewesenen Geldregen: Dieses Jahr wurde die Rekordsumme von gut 2,77 Milliarden Euro (rund 2,58 Milliarden Franken) ausgeschüttet – 70 Millionen mehr als im Vorjahr.

«‹Der Dicke› ist da!»

Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als grösste Tombola bezeichnet. Allein der Hauptgewinn, genannt «El Gordo», «der Dicke», der vier Millionen Euro für ein ganzes Los vergibt, wird dieses Jahr 198 Mal ausgezahlt – fünfmal mehr als 2024. Hintergrund ist das besondere System: Jede der 100'000 Losnummern wird wegen der zunehmenden Nachfrage jedes Jahr immer häufiger aufgelegt und verkauft.

«Der Dicke» liess dieses Jahr circa eineinhalb Stunden auf sich warten. Um Punkt 10.44 Uhr wurde im geschichtsträchtigen Madrider Opernhaus Teatro Real die Glücksnummer 79'432 gezogen und von zwei Schülerinnen des Internats San Ildefonso unter lautem Jubel und Applaus des Publikums vorgesungen. «Er ist da, der Dicke ist da!», rief die Kommentatorin des Fernsehsenders RTVE, der das mehrstündige Spektakel live übertrug.

Geld geht an Opfer von Waldbränden

Der ganz grosse Geldsegen ging unter anderem an Loskäufer in Madrid, aber vor allem an mehrere ärmere Ortschaften der Region León, die dieses Jahr von schweren Waldbränden heimgesucht worden waren. Einen Löwenanteil des Hauptgewinns erhalten in León Bewohner von La Bañeza rund 300 Kilometer nordwestlich von Madrid: 468 Millionen Euro, fast eine halbe Milliarde also.

Das Geld ist für die meisten dort bitternötig, denn neben verheerenden Bränden musste die 10'000-Einwohner-Gemeinde dieses Jahr auch die Schliessung einer grossen Zuckerfabrik wegstecken, die fast 1000 Arbeitsplätze kostete.

«Haben harte Zeit hinter uns»

Vor den RTVE-Kameras jubelten dort vier junge Mädchen, deren Familien mehrere Lose des Hauptgewinns erworben hatten. «Wir haben hier eine wirklich harte Zeit hinter uns. Aber jetzt wird gefeiert!», rief eine von ihnen strahlend vor Freude.

Allein die Spieler, Trainer und Funktionäre des kleinen örtlichen Fussballvereins La Bañeza FC bekommen insgesamt 268 Millionen Euro. «Jetzt könnten wir (den Real-Madrid-Stürmerstar) Kylian Mbappé zu uns holen», witzelte jemand im spanischen Fernsehen. Ein junger Spieler erzählte: «Ich habe es im Bett erfahren, als meine Mutter mich heute heulend geweckt hat.»

«Das sind ganz normale Leute»

Der zweite Preis über 1,25 Millionen Euro war bereits 15 Minuten nach Beginn der Lotterie gezogen worden. Er ging an die Nummer 70'048. Prompt versammelten sich jubelnde Menschen mit Sektflaschen vor der Verkaufsstelle im Madrider Stadtviertel Chueca, die alle 198 Auflagen des Glücksloses verkauft hatte. «Das ist der Hammer, die Käufer sind mehrheitlich ganz normale Leute aus der Nachbarschaft», sagte der Verkaufsstellenbetreiber vor den RTVE-Kameras.

Das ist auch ganz im Sinne von Jesús Huerta, dem Leiter der spanischen Lotteriegesellschaft Loterias y Apuestas del Estado. Man betreibe Umverteilung und gleiche soziale Ungleichheit etwas aus, da alle Jahre wieder sehr viele notleidende Menschen unter den Gewinnern seien, sagte er.

In der Tat: In Madrid freute sich der arbeitslose Sachbearbeiter Juan Manuel über 20'000 Euro für ein Zehntellos des 4. Preises. «Ich werde damit Schulden abbezahlen und vielleicht die ersten Ferien mit meiner Frau nach fünf Jahren machen», sagte der 44-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in der spanischen Hauptstadt.

Dorthin ging das Geld in der Vergangenheit

Einige setzten ihre Gewinne für das Gemeinwohl ein. Legendär sind mehrere Fälle. Bernardo Cerezo finanzierte zum Beispiel 1928 nach seinem Gewinn im andalusischen Carmona den Bau eines Theaters, Ángel Oliván errichtete 1932 in Calahorra in der Region La Rioja ein Spital und eine Schule.

Die Weihnachtslotterie ist in Spanien nicht nur Glücksspiel, sondern ein Ritual, das für die Spanier fest zur Vorweihnachtszeit gehört. Viele der rund 400 Glücklichen, die eine Eintrittskarte für das Teatro Real ergattern konnten, verfolgten verkleidet die Ziehung. Einige waren als Weihnachtsmann zu sehen, andere trugen bunte Perücken oder auch ein Weihnachtsbäumchen als Kopfbedeckung, andere die Tracht katholischer Geistlicher.

Weihnachtslotterie hat Kult in Spanien

Die meisten fieberten allerdings vor den Fernsehgeräten mit. Sie verfolgten die Zeremonie zu Hause oder aber mit Freunden in Bars und Cafés. Auch in zahlreichen Büros liess man die Arbeit am Vormittag einfach ruhen. Rund um das Teatro Real, aber auch anderswo auf den Strassen herrschte ausgelassene Partystimmung - auch unter denen, die diesmal leer ausgingen.

Insgesamt fliessen 70 Prozent der Verkaufseinnahmen an die Gewinnerinnen und Gewinner. Diese Einnahmen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und liegen inzwischen bei knapp vier Milliarden Euro. Man kann ein ganzes Los für 200 Euro erwerben, oder sich mit einem oder zwei Zehntellosen für jeweils 20 Euro begnügen.

Dorfbewohner tun sich zusammen

Viele Freunde, Familien, Arbeits- oder Vereinskollegen und auch die Bewohner ganzer Dörfer tun sich zusammen, um teilzunehmen und gemeinsam zu fiebern. Statistisch gesehen gab jeder Spanier in diesem Jahr 76,08 Euro aus – 2,20 Euro mehr als im Vorjahr.

Das Prozedere ist immer gleich: Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, grösseren befinden sich 100'000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1'800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale.

Lottozahl wird gesungen

Schülerinnen und Schüler des Madrider Internats San Ildefonso singen der Tradition folgend und in wechselnder Besetzung zu zweit alle Jahre wieder die gezogene Lottozahl und die Höhe des Preises vor. Die beiden, die den Hauptgewinn verkünden dürfen, fühlen sich auch als Sieger und werden auch kleine Berühmtheiten. Dieses Mal waren es die beiden Mädchen Alba Yadira und Italy Andrea, die den Hauptgewinn mehrfach und sichtlich bewegt vorsangen.

Ausländer können nach spanischem Recht mitspielen. Sie müssen aber entweder dort ihren Wohnsitz haben oder während des Kaufs im Land sein. Und wer gewinnt, muss auch ein Bankkonto in Spanien eröffnen, um den Gewinn erhalten zu können.