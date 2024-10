Beim Absturz eines Helikopters der Feuerwehr im Südosten Brasiliens sind alle sechs Insassen ums Leben gekommen. Die Besatzung suchte ein verunglücktes Flugzeug, das zuvor in der Region abstürzte.

Sechs Tote bei Absturz von Feuerwehrhelikopter in Brasilien

Kurz zusammengefasst Helikopter stürzt bei Rettungsmission in Ouro Preto ab

Der Unfall ereignete sich bei der Suche nach einem Flugzeug

Besatzung bestand aus vier Feuerwehrleuten, einer Krankenschwester, einem Arzt

Pilot des einmotorigen Flugzeugs kam bei Absturz ums Leben

Bei einer Rettungsmission in Brasilien verunfallte ein Helikopter der örtlichen Feuerwehr. (Symbolbild) Foto: Screenshot / Instagram @ bombeirosouropreto

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Helikopter sei abgestürzt, nachdem er bei der Suche nach einem verunglückten einmotorigen Flugzeug in Ouro Preto im Bundesstaat Minas Gerais geholfen hatte, wie es übereinstimmenden Medienberichten zufolge hiess. «Sie sind Opfer eines Unfalls bei der Durchführung ihrer noblen Rettungsmission in Ouro Preto. Mein Mitgefühl und meine Gebete sind in dieser schweren Zeit bei ihren Familien und Freunden», teilte der Gouverneur von Minas Gerais, Romeu Zema, über die Plattform X mit.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Heli nach zwölf Stunden Suche in einer steilen Bergkette in einem Waldgebiet nahe der Absturzstelle des einmotorigen Flugzeugs gefunden. Die Besatzung bestand demnach aus vier Feuerwehrleuten, einer Krankenschwester und einem Arzt. Bei dem Unfall des einmotorigen Flugzeugs, der sich am Freitagnachmittag ereignete, kam der Pilot ums Leben, wie es hiess. Die Ursache der beiden Unfälle war noch nicht bekannt.