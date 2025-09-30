Drohnen tauchen an norwegischem Flughafen auf

Der norwegischen Polizei wurden am Dienstagabend mehrere Drohnen am Flughafen Brønnøysund gemeldet. Offenbar surrten die Flugobjekte sogar am Tower des kleinen Airports vorbei.

Marian Nadler Redaktor News

Nach Angaben der norwegischen Polizei sind am Flughafen der Stadt Brønnøysund mehrere Drohnen gesichtet worden. Sie sollen sich gegen 21.50 Uhr Ortszeit so nahe am Flughafen befunden haben, dass der Tower sie beobachten konnte.

«Wir haben nach ihnen gesucht. Wir haben Berichte über Drohnen in der Nähe des Flughafens erhalten, so nah, dass der Tower sie sehen konnte», zitiert die Lokalzeitung «Brønnøysunds Avis» Einsatzleiter Kai Eriksen vom Polizeibezirk Nordland. Bereits am Freitag waren Drohnen in einer Sperrzone in der Nähe des Flughafens entdeckt worden.

Nicht der erste Drohnenvorfall

Vor acht Tagen wurden grosse Drohnen über dem Flughafen der norwegischen Hauptstadt Oslo gesichtet, die zu einer vorübergehenden Schliessung des Airports geführt hatten. Auch am Dienstag vor einer Woche wurde der Flughafen Oslo wegen Drohnenaktivitäten geschlossen. Zwei Männer aus Singapur wurden festgenommen. Seitdem achten die Behörden besonders auf Drohnen mit unklarer Herkunft.

Rund 90'000 Passagiere starten und landen an dem Flughafen jährlich. Etwas mehr als 15'000 von ihnen fliegen mit Helikoptern. Die Stadt Brønnøysund hat etwas mehr als 5000 Einwohner.

+++Update folgt+++