Die deutsche Polizei sucht Zeugen. Foto: Keystone

Auf einen Blick Babyleiche bei Abfallentsorger in Freital (D) gefunden

Verdacht eines Tötungsdelikts, Ermittlungen laufen

AFP Agence France Presse

Bei einem Abfallentsorger im sächsischen Freital ist eine Babyleiche gefunden worden. Der tote Säugling wurde am vergangenen Freitag auf dem Gelände des Abfallunternehmens entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Dresden mitteilten. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Baby zuvor in einem Abfallbehälter in Freital oder einer umliegenden Gemeinde abgelegt wurde. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts.

Aus ermittlungstaktischen Gründen machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben. Staatsanwaltschaft und Polizei baten um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird nach Hinweisen auf eine Frau, die in den zurückliegenden Monaten schwanger war und ihr Kind ohne fremde Hilfe oder einen Krankenhausaufenthalt im Februar 2025 zur Welt gebracht haben könnte.