CDC-Inspektoren fanden unsachgemässe Lagerung und Schädlingsprobleme

Nur 62 von 100 möglichen Hygiene-Punkten erreicht

Die «Hanseatic Inspiration» verspricht eine Kreuzfahrt auf 5-Sterne-Niveau, für die Hygiene gibt es jedoch 0 Sterne. Zumindest, wenn es nach der US-Gesundheitsbehörde CDC geht. Die Hygieneexperten haben das luxuriöse Expeditionsschiff gründlich unter die Lupe genommen – und erschreckende Zustände vorgefunden.

Etwas mehr als 26'000 Franken kostet eine 16-tägige Reise in der Balkonkabine. Für diesen stolzen Preis erwartete die Gäste nicht nur eine spektakuläre Route, sondern auch der absolute Hygienehorror.

Am 29. September sollen die CDC-Beamten die Zustände an Bord inspiziert haben. In ihrem Bericht fällen die Experten anschliessend ein vernichtendes Urteil. «Die Vorgesetzten überwachten kritische und risikoreiche Lebensmittelprozesse unzureichend und liessen zu, dass in den Bereichen der Lebensmittelzubereitung weiterhin unsichere Praktiken angewendet wurden», heisst es darin. Als Beispiele werden unter anderem unsachgemässe Kühltemperaturen für Lebensmittel, unsachgemässe Lagerung von verzehrfertigen und rohen Lebensmitteln und übermässige Verstösse bei der Schädlingsbekämpfung genannt.

Insekten tummeln sich bei der Poolbar

So fanden die Inspekteure tote und lebende Insekten im Bereich der Poolbar. Doch es wurde noch schlimmer: «Der Bereich unter dem Aussengrill war übermässig mit Wasser, Schutt, Federn, einem toten Vogel und Maden verschmutzt.»

62 von 100 möglichen Hygiene-Punkten erhielt die «Hanseatic Inspiration» der bekannten deutschen Reederei Hapag-Lloyd-Cruises letztlich. Diese feiert den Pott im Netz als Teil der «besten Flotte der Welt» und wirbt mit drei «erstklassigen» Restaurants und einer «kulinarischen Entdeckungsreise» an Bord. Ein Score von unter 85 gilt als «nicht zufriedenstellend».

Reiseveranstalter TUI Cruises reagierte nach eigenen Angaben in Windeseile auf den Hygiene-Hammer. «Die Gesundheit der Gäste und Crew hat für Hapag-Lloyd-Cruises stets oberste Priorität. Seit Jahren erfüllen wir die strengen Hygienevorgaben vorbildlich und deutlich über dem Mindestmass», betont das Unternehmen auf Anfrage von RTL. Der jüngste Vorfall spiegele «in keiner Weise die operative Exzellenz wider, für die unsere Schiffe stehen».

Sofort seien die Mängel beseitigt worden und man habe sich intensiv mit den Ursachen beschäftigt. Der CDC sei ein Korrekturbericht vorgelegt worden. «Eine Arbeitsgruppe aus internen und externen Experten überwacht und begleitet nun die Umsetzung der Massnahmen, um unsere hohen Ansprüche dauerhaft sicherzustellen», erklärt TUI weiter.