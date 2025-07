Tote und Verletzte in Ukraine Drohnen-Attacke auf Hafenstadt Odessa

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Angriffen aus der Luft überzogen. In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde nach Angaben des Militärgouverneurs Oleh Kiper ein Mann getötet und zivile Infrastruktur beschädigt.

