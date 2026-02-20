DE
So verschneit ist der Flughafen Wien aktuell
Webcam zeigt:So verschneit ist der Flughafen Wien aktuell

Totales Schnee-Chaos
Flughafen Wien stellt Betrieb ein

Ein massiver Wintereinbruch hat viele Teile Österreichs lahmgelegt: Der Betrieb am Flughafen Wien wurde am Freitagmorgen vorübergehend eingestellt.
Der Flughafen Wien ist derzeit lahmgelegt.
  • Wiener Flughafen stellt Betrieb wegen Schnee und Eis ein
  • Einzelne Starts ab 9 Uhr, Landungen ab 10 Uhr geplant
  • Flug Zürich-Wien von Austrian Airlines ebenfalls verspätet
Janine EnderliRedaktorin News

Aufgrund Schnee und Eis ist der Flugbetrieb eingestellt, wie der Flughafen Wien bekannt gibt. Alle Flüge, die am Freitagmorgen hätten starten sollen, bleiben vorerst am Boden. Im Osten Österreichs hat starker Schneefall zudem für Chaos auf den Strassen gesorgt. Auf mehreren Hauptverkehrsadern kommt es zu Problemen. 

«Aus derzeitiger Sicht sollen ab 9 Uhr wieder einzelne Starts möglich sein, ab 10 Uhr auch wieder Landungen. Es ist aber weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen», zitieren österreichische Medien einen Flughafen-Sprecher. Auch ein Austrian-Airlines-Flug von Zürich nach Wien ist verspätet. 

