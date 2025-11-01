US-Präsident Donald Trump wirft der nigerianischen Regierung Untätigkeit mit Blick auf die Tötung von Christen durch radikale Islamisten vor. Am Samstag droht er deshalb mit ernsten Konsequenzen.

Darum gehts Trump droht mit US-Einmarsch in Nigeria wegen Christenverfolgung

Er fordert schnelles Handeln gegen islamistische Terroristen in Nigeria

US-Präsident Donald Trump (79) hat am Samstag in einem Post auf seiner Plattform Truth Social einen Einmarsch von US-Truppen in das afrikanische Land Nigeria ins Spiel gebracht. Trump wirft der nigerianischen Regierung vor, nicht genug gegen radikale Islamisten zu tun, die Christen töten würden. Die nigerianischen Behörden weisen Vorwürfe zurück, in dem Land würden Christen verfolgt werden.

«Wenn die nigerianische Regierung weiterhin die Ermordung von Christen zulässt, werden die USA unverzüglich alle Hilfsleistungen und Unterstützung für Nigeria einstellen und möglicherweise mit Waffengewalt in dieses mittlerweile in Ungnade gefallene Land einmarschieren», drohte Trump. So sollen «die islamistischen Terroristen, die diese schrecklichen Gräueltaten begehen» vollständig ausgerottet werden.

«Angriff wird schnell, böse und süss»

Trump wies das US-amerikanische Kriegsministerium unter Leitung von Pete Hegseth (45) an, sich auf mögliche Massnahmen vorzubereiten. Trump schrieb von einem schnellen und brutalen Schlag gegen die «terroristischen Schläger». Er riet der nigerianischen Regierung sich besser zu beeilen.

«Wenn wir angreifen, wird es schnell, böse und süss sein - genau so, wie die terroristischen Verbrecher unsere geehrten Christen angreifen.»

Nicht erste Trump-Äusserung zu dem Konflikt

Nigeria wird von zahlreichen Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien und Bevölkerungsgruppen erschüttert, denen Christen wie Muslime gleichermassen zum Opfer fallen. Das Land ist in einen mehrheitlich muslimischen Norden und einen weitgehend christlichen Süden geteilt.

Ohne Belege zu nennen, hatte Trump bereits am Freitag in seinem Onlinedienst behauptet, Christen würden stünden in Nigeria einer «existenziellen Bedrohung» gegenüber. «Tausende Christen» würden in dem Land getötet, und «radikale Islamisten» seien «für dieses Massenabschlachten verantwortlich».