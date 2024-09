Am Mittwoch ereignete sich an einer Talsperre im deutschen Bundesland Thüringen ein tödlicher Kranunfall. Ein Arbeiter starb, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Unfall an Talsperre fordert Menschenleben in Thüringen (D)

Unfall an Talsperre fordert Menschenleben in Thüringen (D)

Der Rettungsdienst rückte zur Unglücksstelle aus. (Symbolbild)

AFP Agence France Presse

Bei einem schweren Arbeitsunfall mit einem umgestürzten Kran an einer Talsperre im deutschen Bad Lobenstein ist am Mittwoch ein Arbeiter ums Leben gekommen. Der Baukran an der Bleilochtalsperre stürzte gegen Mittag aus zunächst unbekannter Ursache um, wie die Polizei in Saalfeld an der Saale mitteilte. Mindestens ein weiterer Arbeiter wurde schwer verletzt. Die Identität des Toten war zunächst nicht bekannt.

Das Unglück ereignete sich demnach an einer Baustelle im Ortsteil Saaldorf an der Bundesstrasse 90 im Saale-Orla-Kreis. Laut einer Polizeisprecherin befindet sich die Baustelle an einer Brücke, die über die Bleilochtalsperre führt. Die Polizei nannte zu den Hintergründen und der Ursachen «aus ermittlungstaktischen Gründen» zunächst keine Details. Zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten waren im Einsatz.