Die Rettungskräfte eilten dem Mann zu Hilfe. Foto: Horska záchranna služba 1/2

Auf einen Blick Frau stürzte beim Wandern in der Slowakei in die Tiefe

Das Paar aus Polen hatte keine geeignete Ausrüstung

Die Rettungskräfte konnten die Frau nicht mehr retten

Die Leiche wurde erst am nächsten Tag geborgen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Angela Rosser Journalistin News

Es sollte ein schöner Ausflug werden. Doch der Trip in die Berge endete mit dem Tod. Am Mittwoch brachen ein Mann und seine Frau zu einer Wanderung in der Slowakei auf. Das Paar aus Polen war auf einem schwer zu begehenden Stück in Richtung Bergspitze unterwegs. Den beiden fehlte es allerdings an geeigneter Sicherung und Ausrüstung. Dann passierte es: Die Frau verlor den Halt und stürzte in die Tiefe.

«Die Frau blieb nach dem Sturz regungslos liegen. Ihr Partner sass über ihr fest», sagt einer der Rettungskräfte zu «Bild».

Mann sass am Berg fest

Ihr Partner setzte einen Notruf ab und alarmierte die Rettungskräfte. Er selber habe nicht zu seiner verletzten Frau gelangen können, weil er sich über ihr am Berg befand und ihm die nötige Ausrüstung fehlte, um sich zum Beispiel abseilen zu können.

Als die Rettungsdienste eintrafen, war es bereits zu spät. «Als sie den Ort erreichten, mussten sie leider feststellen, dass die Frau bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte», so ein Sprecher der Bergwacht über den Vorfall.

Der geschockte Mann musste aus dem felsigen Gelände befreit und ins Tal begleitet werden. Die Leiche seiner Frau konnte erst am nächsten Tag mit einem Helikopter geborgen werden.