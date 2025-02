1/4 Bei massiven Regenfällen ist in Australien eine Frau ums Leben gekommen. Foto: IMAGO/AAP

Auf einen Blick Frau stirbt bei Überschwemmungen in Australien, Evakuierungen in Queensland angeordnet

Flughafen geschlossen, Spital verschiebt Operationen aufgrund starker Regenfälle

Bei Überschwemmungen in Australien ist eine Frau ums Leben gekommen. Ihr Boot, in dem sie sich befunden habe, sei in Ingham im Nordosten des Landes gekentert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Behörden von Queensland erklärten, dass in Teilen des Bundesstaates mehr als 600 Millimeter Niederschlag innerhalb von 24 Stunden gefallen seien.

Angesichts der starken Regenfälle wurden Bewohner in den überschwemmungsgefährdeten Gebieten von Townsville zur Evakuierung aufgefordert. Der örtliche Flughafen musste geschlossen werden und das Universitätsspital Operationen verschieben.

Der Premierminister von Queensland, David Crisafulli (45), warnte am Sonntag vor weiteren Regenfällen, die zu «Rekordniederschlägen» führen könnten. Das Umweltministerium warnte die Bevölkerung, vor Krokodilen auf der Hut zu sein, die möglicherweise «auf der Suche nach ruhigeren Gewässern» umherziehen.