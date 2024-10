Ein Schweizer ist in einem Zelt in Nepal gestorben. Die Polizei nennt die Todesursache.

Der Tote wurde in Manang nahe der Annapurna-Gebirgskette im Himalaya gefunden. (Archivbild) Foto: Sobli

Kurz zusammengefasst Schweizer (†63) stirbt in Manang an Höhenkrankheit

Der Mann wurde tot in seinem Zelt gefunden

Vorbereitungen für den Transport nach Kathmandu laufen

Marian Nadler Redaktor News

Ein Schweizer (†63) ist am Sonntag in Manang an der Höhenkrankheit gestorben. Das bestätigte die örtliche Polizei gegenüber nepalesischen Medien wie «Republica» und «The Annapurna Express».

Der Mann sei Samstagmorgen tot in seinem Zelt aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei laufen Vorbereitungen, um den Verstorbenen per Helikopter in die nepalesische Hauptstadt Kathmandu zu bringen. Er hatte am Freitag beschlossen, die Nacht in einem Zelt im Wanderparadies Ngisyang zu verbringen.