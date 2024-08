Am Donnerstagmorgen wurde in Panama-Stadt ein Schweizer tot in seinem Hotelzimmer entdeckt. Die Todesursache ist noch unklar.

Schweizer (†25) tot in Hotel in Panama gefunden

Schweizer (†25) tot in Hotel in Panama gefunden

Die Todesursache ist noch unklar. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Wie lokale Behörden am Freitag bekannt gegeben haben, wurde ein Schweizer (†25) im Zimmer eines Hotels im Stadtteil Calidonia von Panama-Stadt tot aufgefunden. Die Leiche des Mannes wurde gegen 6 Uhr im zweiten Stock des Gebäudes gefunden. Der Verstorbene soll sich seit dem 27. Juli in der Unterkunft aufgehalten haben.

Am Mittwoch sollen sich Mitarbeiter dem Zimmer des Touristen genähert und festgestellt haben, dass Wasser aus dem Zimmer lief. Die Angestellten sollen den Gast daraufhin gefragt haben, ob Reparaturen nötig seien, was dieser verneinte. Er bat darum, dass ihn niemand störe.

Wie kamen die Schnittwunden an den Körper?

Am Donnerstagmorgen nahmen die Mitarbeiter dann einen unangenehmen Geruch war, der aus dem Zimmer des Schweizers strömte. Beim Betreten des Zimmers sahen die Angestellten eine grosse Anzahl zerbrochener Schnapsflaschen am Boden. Daneben lag der Hotelgast – mit Wunden am Körper. Die Hotelbediensteten fanden laut «El Siglo» zudem in der ganzen Wohnung Blutspuren.

Es stellte sich heraus, dass der Schweizer Schnittwunden am Rücken hatte, die möglicherweise durch das Glas der Schnapsflaschen verursacht worden waren. Eine Analyse von Aufnahmen von Videoüberwachungskameras durch die Justizbehörden ergab, dass niemand sonst den Raum betreten hatte.