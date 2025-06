Todesfall in Frankreich Metzgereien nach Krankheitsserie bei Kindern geschlossen

In Nordfrankreich wurden zwei Metzgereien in Saint-Quentin geschlossen, nachdem mehrere Kinder an einer schweren Durchfallerkrankung litten und ein Kind starb. Die Behörden warnen vor dem Verzehr von Fleisch aus diesen Geschäften, da Laboruntersuchungen laufen.

Publiziert: vor 35 Minuten | Aktualisiert: vor 27 Minuten