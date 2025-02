In einer slowakischen Kleinstadt ist am Sonntagabend ein 28-jähriger Mann gestorben. Der Mann wurde mit Benzin übergossen und angezündet. Die Täterinnen sollen zwei Mädchen im Teenageralter sein.

1/4 In der Slowakei starb ein 28-jähriger Mann nach einer brutalen Attacke. Foto: facebook/krhazzkosice

Angela Rosser Journalistin News

Am Sonntagabend ist in der slowakischen Kleinstadt Gelnica ein 28-jähriger Mann mit Behinderung gestorben. Medienberichten zufolge wurde der Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Das Opfer erlitt dabei dermassen schwere Verletzungen, dass es wenig später in der Klinik verstarb.

Gemäss der Polizei geschah die Tat gegen 13.30 Uhr am Sonntagnachmittag. Wie slowakische Medien berichten, sollen zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren für den Tod es Mannes verantwortlich sein.

Das brutale Duo soll den Mann mit Benzin übergossen und dann seine Kleidung angezündet haben. Der Verstorbene erlitt Verbrennungen an etwa 90 Prozent seines Körpers, heisst es.

Im Spital verstorben

«Wir wurden zur Rettung einer brennenden Person in der Gelnica Innenstadt geschickt», schreibt die örtliche Feuerwehr auf Facebook. Das Brandopfer wurde nach der medizinischen Erstversorgung in eine Klinik geflogen und in ein künstliches Koma versetzt. Seine Verletzungen jedoch wiegten zu schwer: Er starb noch am Sonntagabend.

Die beiden jugendlichen Mädchen sollen den Mann wegen seiner geistigen Behinderung bereits seit geraumer Zeit gemobbt haben, berichten mehrere slowakische Medien.