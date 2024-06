Tiktokerin empört Wegen diesem Aufräum-Video hat ein Follower die Polizei gerufen

Eine Mutter postet ein Aufräumvideo ihres Hauses in den sozialen Medien. Kurz darauf klingelt es bei der Mutter an der Tür: die Polizei davor. Ein Follower hat sie in Sorge um die Kinder gerufen.