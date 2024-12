In der Türkei haben Tierschützer nach eigenen Angaben erneut verheerende Zustände in einem Heim für Strassenhunde aufgefunden.

Neuer Skandal um Strassenhunde in der Türkei

ARCHIV - Ein streunender Hund ruht auf einem Transparent mit der Aufschrift «#Zurückziehen der Gesetzgebung» während einer Demonstration von Tierschützern. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa Foto: Burhan Ozbilici

Mindestens 200 weitere Tiere sind noch im Heim

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Tiere im Bezirk Mamak der Hauptstadt Ankara seien auf engstem Raum in Käfigen zusammengepfercht gewesen und teils erfroren oder verhungert, sagte die Aktivistin Neylan Solmaz Sacilik der Deutschen Presse-Agentur von einer Initiative zum Schutz vor Strassenhunden. Sie hätten zudem einen halb aufgefressenen Hundekadaver gefunden.

Die Tierschutzorganisation Haytap teilte Aufnahmen von Welpen, die in einem Käfig voller Kot sitzen. Zu sehen war zudem ein am Käfiggitter hängender lebloser Hund. Die Tierschützer hatten sich vergangenes Wochenende nach eigenen Angaben Zugang zum Heim in Mamak verschafft und mindestens 20 Hunde gerettet. Sacilik schätze aber, dass noch mindestens 200 weitere Tiere im Heim seien.

Der zuständige Bezirksbürgermeister Veli Gündüz Sahin sagte, man bedauere den Vorfall und habe Ermittlungen gegen das Personal eingeleitet.

Neue Vorschrift erschwert Adoption von Hunden

Seit der Verabschiedung eines umstrittenen Gesetzes zu Strassenhunden Ende Juli häufen sich Berichte über Misshandlungen von Tieren. Das Gesetz schreibt unter anderem das Einsammeln von Strassenhunden vor, Ziel ist die Vermittlung der Tiere - das Gesetz ermöglicht aber auch deren Tötung in bestimmten Fällen.

Eine kürzlich veröffentliche Vorschrift des zuständigen Landwirtschaftsministeriums erschwert zudem die Adoption von Hunden. Die Haltung muss nun von der Hausverwaltung genehmigt werden. Zustände in türkischen Tierheimen gelten seit Langem als verheerend.