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Tieraktivisten posten Video
Ist der Wal festgebunden?

Seit Tagen steckt ein Wal im Norden Deutschlands im Sand fest und kommt nicht frei. Tieraktivisten posten nun ein Video, bei dem es aussieht, als wäre das Tier angebunden.
Publiziert: 15:39 Uhr
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