Darum gehts Hamster steckt in Häuschen fest, Feuerwehr rettet ihn in München

Einsatzkräfte befreien Hamsterdame Josy mit Stemmeisen und Säge

Ein mit dem Hinterteil in seinem Häuschen feststeckender Hamster hat in München einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Hamsterdame names Josy klemmte am Freitagmorgen im Eingang ihres Holzhäuschens fest, wie die Feuerwehr in der bayerischen Landeshauptstadt berichtete. Weil die Besitzerin das Tier aus eigener Kraft nicht befreien konnte, rief sie schliesslich die Feuerwehr zu Hilfe.

Mit einem Stemmeisen und einer Säge gelang es den Einsatzkräften, die Hamsterdame aus ihrer misslichen Lage zu retten. Sie blieb unverletzt. Warum dem Hamster die eigenen vier Wände über Nacht zum Verhängnis wurden, blieb offen. Die Feuerwehr spekulierte, ob dies möglicherweise «auf eine zuletzt konsumierte Köstlichkeit zurückzuführen» war.