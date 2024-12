Schuhe aus «Der Zauberer von Oz» für 28 Millionen US-Dollar versteigert

Die Rubinschuhe aus dem Filmklassiker «Der Zauberer von Oz» erreichten am Samstag bei einer Auktion den Sensationspreis von 28 Millionen US-Dollar und gelten nun als teuerste Filmrequisite aller Zeiten.

Auf einen Blick Judy Garlands Rubinschuhe aus «Der Zauberer von Oz» wurden für eine Rekordsumme versteigert

Der Verkaufspreis lag inklusive Auktionsgebühren bei 32,5 Millionen US-Dollar, zehnmal mehr als ursprünglich geschätzt

Ein Paar der berühmten Rubinschuhe der Schauspielerin Judy Garland (1922-1969) aus dem Filmklassiker «Der Zauberer von Oz» wurde für die rekordverdächtige Summe von 28 Millionen US-Dollar versteigert.

Laut US-Medienberichten handelt es sich dabei um die teuerste Filmrequisite aller Zeiten. Die roten Glitzerschuhe, die mehr als zehn Jahre lang als gestohlen galten, wechselten am Samstag bei einer Auktion des Hauses Heritage Auctions den Besitzer.

Mit Auktionsgebühren beläuft sich der Gesamtpreis sogar auf satten 32.5 Millionen US-Dollar - mehr als das Zehnfache der ursprünglichen Schätzung. «Es gibt einfach keinen Vergleich zwischen Judy Garlands Rubinschuhen und irgendeinem anderen Stück Hollywoodrequisite», erklärte Joe Maddalena von Heritage Auctions laut CNN.

«Viel mehr als ein Stück Hollywoodrequisite»

Das Ergebnis zeige, welch immense Bedeutung Filme und Filmrequisiten in unserer Kultur haben. Die versteigerten Schuhe gehören zu einem von nur vier noch existierenden Paaren, die Judy Garland in der Rolle der Dorothy 1939 im Film trug.

Neben den ikonischen Schuhen kamen bei der Auktion weitere «Zauberer von Oz»-Requisiten unter den Hammer: Der Hut der bösen Hexe erzielte über 2 Millionen US-Dollar, die Fliegentür von Dorothys Haus in Kansas 37'500 US-Dollar. Die Rubinschuhe haben einen besonderen Stellenwert in der Filmgeschichte.

«Sie sind viel mehr als nur ein Stück Hollywoodrequisite oder ein wertvolles Stück Industriegeschichte», so der Autor Rhys Thomas, der ein Buch über die Schuhe geschrieben hat. «Sie übertrafen Hollywood und wurden zu einem kraftvollen Symbol der Unschuld für ganz Amerika.»

Auch Spielberg und DiCaprio kauften schon ein Paar der Schuhe

Der Verkauf markiert einen neuen Höhepunkt auf dem boomenden Markt für Filmrequisiten. Sogar der legendäre Filmregisseur Steven Spielberg und der Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio erwarben vor einigen Jahren ein anderes Paar der Rubinschuhe für zwei Millionen US-Dollar und spendeten sie daraufhin dem Academy Museum in Los Angeles.

Die jetzt versteigerten Schuhe haben eine bewegte Geschichte: 2005 aus einem Museum gestohlen, tauchten sie erst 13 Jahre später bei einer FBI-Razzia wieder auf. Zwei Männer in ihren 70ern wurden wegen des Diebstahls angeklagt. Einer bekannte sich schuldig, der andere beteuert seine Unschuld.

Die Versteigerung der Rubinschuhe unterstreicht einmal mehr die ungebrochene Faszination, die der 85 Jahre alte Filmklassiker bis heute ausübt. Wie CNN berichtet, befinden sich die anderen noch existierenden Paare der Rubinschuhe im Smithsonian Museum in Washington sowie im Academy Museum in Los Angeles. Das vierte Paar ist in Privatbesitz.