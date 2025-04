Die Polizei von Toronto rückte am Donnerstag an den Flughafen Pearson aus. Es sind Schüsse gefallen.

Grosseinsatz am Flughafen Toronto wegen Schüssen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Terminal des internationalen Flughafens Toronto Pearson wurde am Donnerstagmorgen aufgrund von Schüssen geschlossen. Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall und gab an, dass ein Mann angeschossen wurde. Sein Zustand ist unbekannt.

Die Verkehrsabteilung der Provinzpolizei Ontario teilte zuvor in einem Beitrag auf X mit, dass die Strassen, die zum Abflugterminal 1 des Flughafens Toronto Pearson führen, «aufgrund polizeilicher Ermittlungen» geschlossen wurden.

«Dies ist ein isolierter Vorfall und es gibt keine bekannten Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit», sagte die Polizei von Peel in einem Beitrag in den sozialen Medien und fügte hinzu, dass am Terminal mit Verzögerungen zu rechnen ist.