Mutter und Tochter benehmen sich wie Zwillinge

Im US-Bundesstaat Connecticut lebt die Familie Vigorito. Das Aussergewöhnliche: Mutter und Tochter benehmen sich wie Schwestern. Die beiden Tiktok-Stars gehen immer wieder viral – was vor allem die anderen beiden Schwestern nervt.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Gabriella (links) mit Mutter Catherine.

Fabienne Maag Praktikantin News

Sie nennen sich «Twins» (deutsch: Zwillinge), ziehen sich identisch an und leben das gleiche Leben. Doch Gabriella (24) und Catherine (über 50) sind keine Schwestern, sondern Mutter und Tochter.

Gabriella ist die mittlere von drei Töchtern und verbringt beinahe jede Sekunde mit ihrer Mutter. «Wir teilen alles, die gleichen Schminkpinsel, die gleichen Haarprodukte, ich mache mein Make-up, dann mache ich ihr Make-up – wir teilen uns sogar die saubere Unterwäsche», sagt Gabriella zum deutschen Fernsehsender RTL. Dieser war zu Besuch bei den Vigoritos im US-Bundesstaat Connecticut.

«Viele finden, wir brauchen Therapie»

Gabriella arbeitet eigentlich als Hairstylistin in einem Beautysalon und betreibt daneben einen erfolgreichen Tiktok-Account. Besonders viele Likes bekommt sie für Videos, in denen sie ihre Outfits präsentiert – und in denen ihre Mutter vorkommt.

«Viele finden unsere Verbindung zu nah und behaupten, wir bräuchten beide eine Therapie», sagt die junge Frau. Doch beide lassen sich davon nicht abhalten und stehen gerne vor der Kamera. Für ihre Partneroutfits haben sie sogar eine ganze Etage für ihre Kleider eingerichtet.

«Unser Vater existiert einfach»

Die restlichen Familienmitglieder haben nicht viel für die spezielle Beziehung der beiden übrig. Die älteste Tochter Lauren (25) und die jüngste Tochter Sophia (19) möchten nur wenig mit ihnen zu tun haben, wie Sophia erzählt: «Ich will kein Teil von ihren Tiktoks oder sonst auf ihrem Social Media zu sehen sein. Sie sind immer so drüber, wir wollen nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden.»

Die beiden Schwestern werden von ihrer Mutter Catherine lediglich mit «Sisters», also «Schwestern» betitelt und gerufen. «Es sind immer unsere Mutter und Gabriella zusammen, und dann sind da wir», so Lauren über ihren Spitznamen.

Werbung

Und Vater Todd? «Er existiert einfach», kommentiert Sophia trocken. «Er macht das, was er tun muss. Er macht das, was Mama ihm sagt.» Auch auf Anfrage von RTL bleibt der Mann zurückhaltend und meint zum Verhalten seiner Frau nur: «Es war süss, als sie noch kleine Kinder waren.»

Sie wollen Menschen inspirieren

Denn Catherine hatte schon früh ihren Hang zu Partnerlooks entdeckt. Als die drei Schwestern noch klein waren, kleidete sie Mutter Catherine stets gleich. Doch im frühen Teenager-Alter koppelten sich Lauren und Sophia ab. Gabriella und ihre Mutter stehen sich dafür näher als je zuvor.

Das Ziel der beiden: Andere inspirieren, mehr miteinander verbunden sein. Denn Catherine hatte ihre eigene Mutter schon früh verloren. Das ist auch der Grund, weshalb Gabriella noch lange zu Hause wohnen will, nicht ans College geht und weiter als Hairstylistin arbeitet.