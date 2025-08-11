Der kolumbianische Präsidentschaftskandidat Miguel Uribe ist zwei Monate nach einem Attentat verstorben. Der 39-Jährige wurde bei einem Wahlkampfauftritt in Bogotá angeschossen und erlag nun seinen Verletzungen.

1/5 Uribes Ehefrau María Tarazona verabschiedete sich auf Instagram von ihrem Mann. Foto: Instagram/maclaudiat

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der vor zwei Monaten bei einem Wahlkampfauftritt angeschossene kolumbianische Präsidentschaftskandidat Miguel Uribe (†39) ist nach Angaben seiner Ehefrau gestorben.

«Du wirst immer die Liebe meines Lebens sein. Danke für ein Leben voller Liebe», schrieb die Ehefrau María Claudia Tarazona am Montag im Onlinedienst Instagram.

Am Samstag hatten Uribes behandelnde Ärzte mitgeteilt, dass sich sein Gesundheitszustand lebensbedrohlich verschlechtert habe. Uribe hatte bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten wollen. Der konservative Politiker galt als dezidierter Kritiker des linksgerichteten Präsidenten Gustavo Petro (65).

Teenie schoss Uribe in den Kopf

Auf Uribe war im Juni während eines Wahlkampfauftritts in der Hauptstadt Bogotá geschossen worden. Zwei Schüsse trafen ihn am Kopf, ein weiterer am Knie. Bei dem mutmasslichen Schützen handelte es sich der Polizei zufolge um einen etwa 15 Jahre alten Jugendlichen.

Das Attentat löste Befürchtungen bei vielen Menschen in dem südamerikanischen Land aus, dass es zu einer Gewaltspirale wie in den 80er- und 90er-Jahren kommen könnte, als bewaffnete Angriffe der Drogenkartelle und Morde an Politikern zum Alltag gehörten.