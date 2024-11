Elon Musk hat am Mittwoch seine radikalen Pläne für den US-Regierungsumbau enthüllt. In einem Artikel im «Wall Street Journal» fordert er einen massiven Stellenabbau und Deregulierung.

Elon Musk soll die neue US-Regierung von Donald Trump auf Effizienz trimmen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Trump beruft Elon Musk als Regierungsberater für radikalen Umbau

Musk sieht Bürokratie als existenzielle Bedrohung für US-Demokratie

Bis Mitte 2026 soll ein deutlich verkleinerter Regierungsapparat stehen

AFP Agence France Presse

Der vom designierten US-Präsidenten Donald Trump (78) als Regierungsberater berufene Hightech-Unternehmer Elon Musk (53) hat am Mittwoch Einblicke in seine Pläne für einen radikalen Umbau des Regierungsapparates in Washington gegeben. In einem gemeinsam mit dem Geschäftsmann Vivek Ramaswamy (39) verfassten Beitrag im «Wall Street Journal» hiess es, eine überbordende Bürokratie sei eine «existenzielle Bedrohung» für die US-Demokratie.

Hunderte Milliarden Dollar öffentlicher Ausgaben würden nun unter die Lupe genommen. Um die Kosten zu senken, seien ein massiver Stellenabbau, die Streichung von Subventionen sowie die Aufhebung zahlreicher Regulierungen erforderlich. «Die Wähler haben Donald Trump am 5. November mit einem klaren Mandat für einen radikalen Wandel ausgestattet, und sie verdienen es, diesen auch zu bekommen», hiess es in dem Artikel.

Trump hatte Musk gemeinsam mit Ramaswamy mit der Leitung eines «Department of Government Efficiency» (DOGE) betraut, einer neuen Abteilung für Regierungseffizienz. Die beiden Unternehmer haben den Auftrag, Konzepte für den Umbau des Regierungsapparates zu entwickeln. Bis Mitte 2026 soll ein deutlich verkleinerter Regierungsapparat stehen.