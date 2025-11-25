Ein türkisches Gericht hat die Anklage gegen den Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu angenommen. Dem Erdogan-Gegner drohen mehr als 2400 Jahre Haft für 142 Vergehen, darunter Gründung einer kriminellen Vereinigung und Bestechung.

Ein türkisches Gericht hat die mehrere Tausend Jahre Haft fordernde Anklageschrift gegen den inhaftierten Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu (54) angenommen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Dem Politiker werden demnach unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Neben Imamoglu sind mehr als 400 weitere Menschen angeklagt.

Imamoglu gilt als aussichtsreicher Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (71). Er war im März unter Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen und als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt worden. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft fordert zusammengerechnet mehr als 2400 Jahre Haft für Imamoglu für 142 Vergehen. Seine CHP-Partei hat die Anklage als «politische Propagandaschrift» bezeichnet. Experten gehen davon aus, dass das Verfahren bis zu acht Jahre dauern könnte.