Iran schickt neue Drohnenwellen gegen Nachbarn

Von Gabriel Knupfer, Redaktor Nachtdienst

Von einem Ende des Krieges kann keine Rede sein, auch wenn Donald Trump keine Gelegenheit auslässt, den Sieg zu verkünden. In der Nacht auf Donnerstag griff der Iran erneut mehrere Nachbarländer an.

Im Irak stieg am Internationalen Flughafen Erbil in der Kurdenregion Rauch auf, wie der Sender CNN meldete. Schon zuvor hatte der Iran zwei Tanker in irakischen Gewässer angegriffen. Dabei wurde ein Mensch getötet. Die Tanker gingen in Flammen auf, wie Videos auf den sozialen Medien zeigten.

0:31 Eskalation auf See: US-Öltanker vor Irak von Drohnen attackiert

Saudi-Arabien meldete den Abschuss von mehr als 20 Drohnen im Osten des Landes, wo sich die grossen Ölfelder befinden. In Bahrain griffen der Iran Öltanks an, die Regierung warnte die Bevölkerung, wegen des giftigen Rauchs die Fenster zu schliessen.

Auch die Luftabwehr der Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwaits bekämpften Angriffe mit Drohnen- und Raketen.

Die ständigen Attacken auf die Länder am Persischen Golf richten nicht nur grosse Schäden vor Ort an. Die iranischen Angriffe werden auch zu einer Belastung für die Weltwirtschaft. So sind die Ölpreise seit Kriegsbeginn massiv gestiegen.