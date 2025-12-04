China startet Riesen-Marineübung mit mehr als 100 Schiffen

China führt seit November eine riesige Marineübung durch. Zeitweise sollen über 100 Schiffe im Einsatz gewesen sein. Taiwan ist alarmiert.

Mattia Jutzeler Redaktor News

China will seine Macht im Pazifik demonstrieren. Wie «Reuters» berichtet, soll die Volksrepublik im November eine gigantische Marineübung gestartet haben. Zeitweise sollen über 100 Schiffe im Einsatz gewesen sein. Es sei die bisher grösste chinesische Marineübung, die «Reuters» beobachten konnte.

Die Schiffe waren in einem sehr grossen Gebiet im Einsatz. Vom südlichen Teil des Gelben Meeres bis hinunter in das umstrittene Südchinesische Meer sowie im Pazifik. Dementsprechend alarmiert ist der Inselstaat Taiwan. Laut dem Sicherheitsbüro der Inselrepublik operieren seit Mittwochmorgen immer noch vier chinesische Marineeinheiten im westlichen Pazifik. China startete die Marineübung wenige Wochen nachdem der taiwanesische Präsident angekündigt hatte, zusätzliche 40 Milliarden Dollar für Verteidigung seines Landes auszugeben.

Kriegsschiffe noch im Einsatz

Laut Dokumenten, die «Reuters» vorliegen, sollen momentan 90 chinesische Kriegsschiffe in der Region im Einsatz sein. Die aktuellen Operationen würden über Chinas massiven Marineaufmarsch im Dezember letzten Jahres hinausgehen, der Taiwan bereits veranlasste, seine Alarmbereitschaft zu erhöhen.