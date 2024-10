Im Nachgang des Fussballspiels zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Luzern ist es am Samstagabend beim Bahnhof Wankdorf zu einem Angriff auf Mitarbeitende der Transportpolizei und des Sicherheitsdiensts der BLS gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

FCL-Anhänger greifen Sicherheitskräfte an – zwei Verletzte

Nach dem Match gegen YB am Samstag leisteten sich die Gästefans aus Luzern am Berner Bahnhof Wankdorf Tätlichkeiten gegen das Sicherheitspersonal und die Transportpolizei. Foto: KEYSTONE

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Samstagabend fand im Wankdorf Stadion in Bern der Match zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Luzern statt. Während der Anreise und des Spiels kam es in und um das Stadion zu keinen grösseren Zwischenfällen.

Nach dem Fussballmatch kam es jedoch beim Bahnhof Wankdorf beim Besteigen des Extrazugs der Gästefans zu Gewalttätigkeiten. In diesem Zusammenhang wurden auf dem Perron Mitarbeitende der Transportpolizei der SBB sowie des Sicherheitsdiensts der BLS durch Anhänger der Gästemannschaft tätlich angegriffen, wobei je ein Mitarbeitender der Transportpolizei und der BLS verletzt wurde. Im Anschluss mussten sich beide Verletzten in ärztliche Behandlung begeben.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur genauen Klärung der Ereignisse aufgenommen, heisst es in der Mitteilung weiter.