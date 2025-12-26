DE
FR
Abonnieren

Täter ist flüchtig
Mann sticht in Pariser Metro auf Frauen ein

Ein Mann hat in der Pariser Metro mit einem Messer drei Frauen angegriffen. Er ist flüchtig. Der Zustand der Verletzten ist bisher nicht bekannt.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Die Messer-Attacken erfolgten an drei verschiedenen Stationen (Symbolbild).
Foto: IMAGO/YAY Images
RMS_Portrait_AUTOR_862.JPG
Georg NopperRedaktor News

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Freitag mehrere Frauen in der Pariser Metro angegriffen. Laut mehreren Polizeiquellen hat der Mann ein Messer gezogen und auf drei Frauen an verschiedenen Stationen eingestochen.

Die Opfer wurden laut der französischen Zeitung «Le Parisien» zunächst von der Pariser Feuerwehr versorgt. Der Schweregrad ihrer Verletzungen ist noch nicht bekannt.

Nach Informationen der Zeitung ist der Messerstecher flüchtig. Die Polizei fahndet demnach nach einem Mann aus Mali mit Jahrgang 2000. Er soll bei der Tat eine grün-schwarze Daunenjacke getragen haben.

+++ Update folgt +++

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen