Durch Schüsse ist in Menden im Westen Deutschlands ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, hiess es aus Sicherheitskreisen. Die Polizei fahndet nach einem 40-Jährigen.

Nach dem Täter wird nach wie vor gesucht. Foto: IMAGO/aal.photo

Schüsse in der westdeutschen Stadt Menden: Wie «Bild» berichtet, kam es am Nachmittag auf offener Strasse zu Schüssen. Ein 40-jähriger Mann soll das Feuer auf zwei Männer eröffnet haben. Ein Mann starb, ein weiterer wurde schwerst verletzt.

Die tödlich getroffene Person sei trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben.

Motiv unklar

Laut Polizeiangaben befindet sich der Täter auf der Flucht. Über das Motiv der Schüsse ist derzeit noch nichts bekannt.

Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort in der Region Sauerland.

