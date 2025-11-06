Weiterer Sieg für Trump: Der US-Supreme Court hat entschieden, dass das Geschlecht auf US-Pässen mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmen muss. Es ist ein weiterer Rückschlag für LGBTQ-Rechte.

Der Entscheid beschert US-Präsident Trump einen weiteren Sieg. Foto: IMAGO/UPI Photo

Darum gehts US-Gericht verlangt Pässe mit biologischem Geschlecht des Reisenden

Urteil ist ein Rückschlag für LGBTQ-Rechte in den USA

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Donnerstag entschieden, dass die Regierung von Präsident Donald Trump (79) verlangen darf, dass das Geschlecht auf US-Pässen mit dem biologischen Geschlecht des Reisenden übereinstimmen muss. Das Urteil ist ein Rückschlag für transgender und nicht-binäre Amerikaner, die argumentiert hatten, die Regel verstosse gegen die Verfassung.

Die Entscheidung gilt als weiterer Sieg für Trump – und als erneuter Rückschlag für die LGBTQ-Rechte.

Begründung des Supreme Courts

In der nicht namentlich unterzeichneten Begründung heisst es, die Angabe des Geburtsgeschlechts verletze das Prinzip der Gleichbehandlung nicht mehr als die Angabe des Geburtslandes – in beiden Fällen bestätige der Staat lediglich eine historische Tatsache.

Die drei liberalen Richterinnen und Richter des Gerichts stimmten gegen die Entscheidung.