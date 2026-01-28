Ein Flugzeug der kolumbianischen Airline Satena ist am Mittwochabend spurlos verschwunden. Die Maschine mit 15 Menschen an Bord sollte in Ocaña landen.

Darum gehts Ein Satena-Flugzeug mit Ziel Ocaña verschwand am Mittwochabend Schweizer Zeit

Ein kolumbianischer Kongressabgeordneter soll an Bord gewesen sein

Marian Nadler Redaktor News

Ein Flugzeug der staatlichen kolumbianischen Fluggesellschaft Satena ist am Miittwochabend Schweizer Zeit verschwunden. Zuvor war der Kontakt zur Flugsicherung während des Fluges mit Ziel Ocaña abgebrochen.

«Nach ersten Informationen sollte das Flugzeug – mit einer Kapazität für 19 Passagiere – um 12.10 Uhr auf dem Flughafen Aguas Claras in Ocaña landen, erreichte sein Ziel jedoch nie», schreibt die kolumbianische Tageszeitung «El Heraldo». Offenbar ist die Lage ernst, die lokalen Behörden aktivierten Notfallprotokolle. In Ocaña wurde ein Krisenstab eingerichtet, um die Such- und Rettungsmassnahmen zu koordinieren.

Wie geht es den Insassen?

Gemäss Flugplan startete die Maschine am Mittwochmorgen Ortszeit am Flughafen der kolumbianischen Stadt Medellín gestartet. Die kolumbianische Transportministerin María Fernanda Rojas bestätigte auf der Plattform X, dass sich 13 Passagiere und 2 Besatzungsmitglieder an Bord des Flugzeugs befanden. An Bord soll sich unbestätigten Medienberichten zufolge mit Diógenes Quintero auch ein kolumbianischer Kongressabgeordneter befunden haben.

Vieles ist aktuell noch unklar. Ist der Jet abgestürzt? Wie geht es den Insassen? Die Suchmassnahmen konzentrieren sich auf ländliche und schwer zugängliche Gebiete im nördlichen Teil der Region Catatumbo.

+++ Update folgt. +++