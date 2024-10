Die Allure of the Seas hatte die Taylor-Swift-Fans in Miami an Bord genommen. Foto: sbw-photo 1/4

Auf einen Blick Passagierin ging auf Kreuzfahrt über Bord

Suche nach der Frau wurde eingestellt

Daniel Macher Redaktor News

Während einer Kreuzfahrt der Royal Caribbean ist eine Passagierin über Bord gegangen und wurde seitdem vermisst. Die 66-Jährige war am Dienstag gegen 21.40 Uhr Ortszeit vom Schiff gefallen, wie die US-Küstenwache in einer Erklärung bekannt gab.

Das Kreuzfahrtschiff Allure of the Seas befand sich zu diesem Zeitpunkt knapp 20 Kilometer vor Nassau auf den Bahamas. «Unsere Crew hat sofort eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet und arbeitet mit den örtlichen Behörden zusammen», wie es in einer Erklärung des Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean hiess.

Suche inzwischen eingestellt

Am Mittwochmorgen suchten Einsatzkräfte der Royal Bahamas Defense Force und die US-Küstenwache immer noch nach der Frau. Auch die Besatzung eines HC-144-Flugzeugs und eines MH-65 Dolphin-Helikopters vom Luftwaffenstützpunkt Miami habe bei der Suche geholfen, hiess es.

Wie inzwischen bekannt wurde, ist die Suche inzwischen eingestellt worden. «Wir wurden heute Nachmittag von der Royal Bahamas Defence Force darüber informiert, dass sie die aktiven Suchbemühungen bis zum Eintreffen weiterer Entwicklungen einstellen und keine weitere Unterstützung mehr anfordern», schrieb die US-Küstenwache auf der Plattform X.

«Swifties» wollten ihr Idol feiern

Auf einem im Internet kursierenden Tiktok-Video war zu sehen, wie sich mehrere Passagiere über die Reling des Schiffes beugen, um nach der Frau Ausschau zu halten, nachdem sie über Bord gegangen war. Wie der Unfall genau passierte, ist jedoch nicht zu sehen. Ebenfalls ist nicht klar, ob die Frau Teil der Gruppe war.

An Bord der Allure of the Seas waren Hunderte Taylor-Swift-Fans, auch «Swifties» genannt, die am Montag im Rahmen einer von Fans gesponserten Veranstaltung von Miami abgereist waren. Unter dem Motto «In My Cruise Era» waren laut der Website das Basteln von Freundschaftsbändern, Taylor-Trivia und Outfit-Abende zum Thema «Eras» geplant. Die Reise war nicht offiziell mit Swift verbunden.

Einzelheiten zu vermissten Personen sind nicht bekannt. «Wir bieten der Familie des Gastes in dieser schwierigen Zeit auch Unterstützung und Hilfe. Um die Privatsphäre der Familie unserer Gäste zu respektieren, können wir keine weiteren Einzelheiten preisgeben», so ein Sprecher von Royal Caribbean.