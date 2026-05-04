Dramatischer Zwischenfall beim Militärmanöver «African Lion 2026» in Marokko: Seit Samstagabend gelten zwei US-Soldaten als vermisst. Die Suche nach den beiden Militärangehörigen läuft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei US-Soldaten bei «African Lion 2026» in Marokko seit Samstag vermisst

Suchaktion am Cap Draa: Boden-, Luft- und Seeeinsätze gestartet

Fast 5000 Soldaten aus über 40 Ländern bei Manöver bis 8. Mai

Marian Nadler Redaktor News

Brisanter Vorfall beim seit April laufenden internationalen Militärmanöver «African Lion 2026» in Marokko: Zwei US-Soldaten sind plötzlich weg.

Die beiden Armeemitglieder wurden als vermisst gemeldet, wie sowohl die US- als auch die marokkanische Armee bestätigten. Die Soldaten sind seit Samstagabend verschwunden. Eine Suchaktion im Süden Marokkos wurde eingeleitet.

Tausende Militärangehörige bei Manöver

An der Suche in der Nähe einer Klippe am Cap Draa in der Region Tan-Tan beteiligen sich laut den marokkanischen Streitkräften auch Truppen weiterer Länder. Gesucht wird am Boden, in der Luft und auf See.

Ende April hatte die Militärübung in der südmarokkanischen Stadt Agadir begonnen. Sie dauert noch bis zum 8. Mai. Fast 5000 Militärangehörige aus mehr als 40 Ländern sind involviert.