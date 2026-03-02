DE
FR
Abonnieren

Streit um Rückzahlung milliardenschwerer Zolleinnahmen
Niederlage für Trump vor Gericht

Publiziert: 02.03.2026 um vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: 02.03.2026 um vor 33 Minuten
Kommentieren

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft

Im Streit um die Rückzahlung von Zolleinnahmen hat die US-Regierung eine Niederlage vor Gericht erlitten.

War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die US-Regierung von Donald Trump ist vor einem Berufungsgericht damit gescheitert, die Rückzahlung milliardenschwerer Zolleinnahmen vorläufig aufzuschieben.

Das Bundesberufungsgericht (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) wies am Montag einen Antrag zurück, den Beginn des Verfahrens zur Rückerstattung um mehrere Monate zu verzögern.

Hintergrund ist ein Urteil des Obersten US-Gerichts, das bestimmte von der Regierung verhängte Zölle für rechtswidrig erklärt hatte. In der Folge könnten Importeure Anspruch auf Rückzahlungen in Milliardenhöhe haben. Die Regierung argumentierte in einem am Freitag eingereichten Antrag, es bestünden noch offene Rechtsfragen, die zunächst geklärt werden müssten.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen