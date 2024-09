Streit geht in nächste Runde Mailand will Flughafennamen Berlusconi wieder streichen

Der Streit über den Silvio-Berlusconi-Flughafen in Italien geht in die nächste Runde: Mailand will die Benennung dieses Airports nach dem verstorbenen früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi rückgängig machen.