Gewalttat in Thailand: Ein Schweizer Tourist (66) wurde von Teenagern in Pattaya angegriffen und verletzt. Nach einem Streit eskalierte die Situation. Die Täter sind auf der Flucht, die Polizei wertet Beweise aus.

Thailändische Jugendliche verprügeln Schweizer (66) in Pattaya

Thailändische Jugendliche verprügeln Schweizer (66) in Pattaya

1/2 Der Schweizer (vorne links) erstattete Anzeige. Foto: The Pattaya News

Auf einen Blick Schweizer (66) in Pattaya von thailändischen Jugendlichen angegriffen

Täter schlugen mit Stein Autoscheiben ein und griffen Mann an

Schweizer erlitt Verletzungen, Täter sind auf der Flucht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag wurde ein Schweizer (66) in Pattaya von einer Gruppe thailändischer Jugendlicher angegriffen. Das berichtet die Plattform The Pattaya News. Zuvor soll es zwischen den Teenagern und dem Mann auf einem Parkplatz zum Streit gekommen sein.

Der Schweizer wurde verletzt, erlitt unter anderem eine Schwellung am linken Auge, ein Trauma des Gesichts und mehrere Abschürfungen am Körper. Auf Bildern sieht man zudem eine Wunde am Hinterkopf des Opfers. Der Vorfall soll sich gegen 23.36 Uhr Ortszeit ereignet haben.

Täter auf der Flucht

Die Teenager hatten den Toyota des älteren Herrn umringt. Einer der Jugendlichen soll mit einem Stein sowohl auf die vordere als auch auf die hintere Scheibe des Autos geschlagen und darin Löcher hinterlassen haben.

Als der Schweizer den Vandalen stoppen wollte, wurde er laut eigenen Angaben von zwei Mitgliedern der Gruppe angegriffen. Sie schlugen wiederholt auf ihn ein, bis er zu Boden ging. Dort traten die Angreifer weiter auf ihn ein. Der Angriff endete erst, als ein Passant eingriff, woraufhin sich die Gruppe aus dem Staub machte.

Anschliessend erstattete der Schweizer Anzeige. Die Polizei wertet aktuell Aufnahmen von Überwachungskameras und Zeugenaussagen aus. Die Täter sind weiterhin auf der Flucht.